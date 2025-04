Palermo, fibrillazioni al Comune. Forza Italia ‘perplessa’ sulle deleghe

Gli azzurri all'attacco: "Scelte unilaterali"

PALERMO – La nomina di Mimma Calabrò, che prende il posto di Rosi Pennino, come assessore al comune di Palermo potrebbe creare qualche scossone nella maggioranza, ma non per la nomina in sé, bensì per la ridistribuzione delle deleghe, cosa che non è vista di buon occhio da Forza Italia, che contesta questa scelta con una nota.

“Il gruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Palermo rivolge i propri auguri di buon lavoro a Mimma Calabrò, nominata nuovo Assessore con deleghe all’assistenza sociale e sociosanitaria, al sostegno alle disabilità, al contrasto alle povertà, alle politiche di genere e pari opportunità, e alla gestione delle emergenze sociali connesse alla povertà estrema”.

“Auguriamo al nuovo Assessore un proficuo lavoro in settori cruciali per la città e per i cittadini più fragili – dichiara il gruppo consiliare –. Tuttavia, esprimiamo forti perplessità per la scelta del sindaco di procedere a una redistribuzione delle deleghe senza alcun confronto con i vertici di Forza Italia”.

In particolare, il gruppo sottolinea che le deleghe all’accoglienza dei migranti e all’impiego sociale dei detenuti sono state attribuite ad altro componente della Giunta in assenza di condivisione o comunicazione preventiva.

“Scelte unilaterali di questo tipo – aggiunge il gruppo consiliare – non solo minano il necessario dialogo tra forze politiche, ma rischiano di compromettere la continuità amministrativa e generare disservizi nei confronti degli utenti, soprattutto in ambiti delicati che richiedono coerenza e programmazione”.

“Apprendere tali decisioni dai giornali è sintomo di un metodo che non valorizza il rispetto istituzionale. Ci riserviamo ogni valutazione politica nelle sedi opportune”.