Palermo, “il finanziere e mister di calcio abusava dei bambini”

Condannato a 8 anni di carcere

PALERMO – Otto anni di carcere. La Corte di appello conferma la condanna del finanziere Gianfranco Cascone. Il brigadiere era imputato per abusato sessualmente di nove ragazzini che giocavano a calcetto in un campus di Acqua dei Corsari.

L’imputato era il “mister” di una scuola calcio. L’inchiesta della squadra mobile era partita dalla denuncia di due vittime e le presunte violenze erano state anche riprese in diretta dagli agenti, tanto che il 12 agosto dell’anno scorso erano intervenuti per arrestare l’imputato. L’allenatore, secondo il racconto dei ragazzini, avrebbe mascherato gli abusi facendoli passare per giochi. Giochi che avvenivano anche in una piscina gonfiabile all’interno del circolo. Le presunte vittime hanno tra i 9 e gli 11 anni ed erano assistite, assieme ai familiari parte civile nel processo, dagli avvocati Francesco Paolo Sanfilippo, Maria Laura Lima e Claudia Corrao.

“Ora dormo con la mamma perché non riesco a dormire da solo da quando mi è accaduta quella cosa”, così era iniziato il drammatico racconto di uno dei bambini. “Sono venuto qua per raccontarvi le cose che mi ha fatto il mister”, aveva aggiunto. Le videocamere incastrarono Cascone.