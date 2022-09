Palermo, firmata la convenzione per risanare Ponte Corleone

L'accordo regola i rapporti tra il commissario straordinario, il Comune ed Anas per la "Riqualificazione della circonvallazione"

E’ stata firmata dal sindaco Roberto Lagalla, dal responsabile struttura territoriale Anas Sicilia Raffaele Celia e dal commissario straordinario Matteo Castiglioni la convenzione tra Comune e Anas per l’espletamento delle attività di programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori di costruzione, per il raddoppio della circonvallazione di Palermo sul Ponte Corleone.

L’accordo regola i rapporti tra il commissario straordinario, il Comune ed Anas per la “Riqualificazione della circonvallazione” del piano sviluppo e coesione.

Gli interventi previsti sono il risanamento della struttura in cemento armato e interventi da realizzare sul Ponte Corleone. Questo primo stralcio di lavori inizierà entro la fine di settembre e non avrà ripercussioni sulla circolazione, dato che le opere saranno realizzate sulle basi del cavalcavia.

Nell’accordo anche il progetto relativo ai lavori di costruzione dei ponti laterali sul fiume Oreto e il progetto relativo ai lavori di costruzione dello svincolo Perpignano.

L’importo della convenzione è fissato in 11.453.933,93 euro, pari ai complessivi finanziamenti ad oggi nella disponibilità del Comune per i tre interventi.

Con la firma della convenzione Anas, struttura della quale il commissario si avvale per l’espletamento del proprio incarico, si impegna a provvedere alle procedure di gara d’appalto e alla successiva direzione per l’esecuzione dei servizi di progettazione delle opere sulla base dei finanziamenti nella disponibilità del Comune; provvedere all’ottenimento/rilascio degli eventuali atti autorizzativi propedeutici e funzionali alla realizzazione dell’intervento mettendoli a disposizione degli altri soggetti coinvolti. Il commissario assumerà il ruolo di stazione appaltante per gli interventi oggetto della convenzione; provvedere alla nomina del responsabile del procedimento. Inoltre, provvederà alle procedure di gara d’appalto e alla successiva direzione per l’esecuzione dei lavori per l’esecuzione delle opere, sulla base dei finanziamenti nella disponibilità del Comune; nominare la Commissione di collaudo per ciascuno degli interventi previsti dalla convenzione.

“La firma della convenzione con Anas è un atto formale che questa amministrazione porta a termine dopo un lungo percorso. Il provvedimento mira a velocizzare le procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori sul Ponte Corleone, collegamento fondamentale e strategico per la città. L’obiettivo sarà quello di mettere in cantiere opere pubbliche necessarie per la sicurezza e lo sviluppo della città, ma di farlo rispettando i tempi, in modo da limitare i disagi ai cittadini”, afferma Lagalla.