L’addio a Maria Mattarella, Lorefice: “Martire come il padre” – VIDEO

Il Capo dello Stato in prima fila al funerale della nipote nella chiesa di San Michele

PALERMO – “Maria Mattarella è stata unita nel martirio con il padre”, dice don Corrado Lorefice nell’omelia. È l’arcivescovo di Palermo a celebrare il funerale del segretario generale della Regione siciliana, morta per una malattia incurabile, nella gremita chiesa di San Michele.

La chiesa di San Michele gremita per i funerali di Maria Mattarella

In prima fila ad ascoltare le sue parole ci sono il capo dello Stato e zio della defunta, Sergio Mattarella, i figli di Maria, Giovanni e Piersanti che porta il nome del nonno che la madre vide uccidere il 6 gennaio del 1980. Maria Mattarella era seduta nel sedile posteriore dell’auto quando il killer senza volto fece fuoco.

Un delitto senza piena verità che ha segnato l’esistenza di Maria Mattarella. C’è chi non dimentica, chi non vuole dimenticare. Fra questi don Corrado che dice: “Tante verità e domande porta in sé quel 1980 che vedeva su mandato mafioso” morire “un marito e padre”, “politico intento a realizzare le riforme per rendere lo Stato più credibile, per stanare le collusioni fra mafia e politica”.

Maria Mattarella ha pagato un prezzo altissimo. Come testimone, come figlia, come siciliana. Ha deciso di impegnarsi trovando la forza nella “fede solida che derivava dalla sua esistenza”, dalla “sua robusta formazione religiosa”. Ed è stata “testimone di Cristo” perché non si è spaventata del male ma ha cercato di mettere le cose a posto” senza “l’ingombrante presenza dell’io”.

Lorefice ricorda la sua vita “di sposa, madre, professionista al servizio della Regione” vissuta con spirito cristiano, con “fede e passione. Maria Mattarella ha guardato alla storia e ha vissuto la responsabilità della storia con gli occhi di Dio e la logica della beatitudine”.

Alla celebrazione sono presenti fra gli altri il presidente della Regione Renato Schifani, il ministro della protezione civile Nello Musumeci, il prefetto Massimo Mariani, sindaco di Palermo Roberto Lagalla, le massime autorità civili e militari. Presenti molti appresentanti dell’avvocatura, di cui Maria Mattarella faceva parte.