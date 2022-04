Palermo, foreste urbane nei comuni della provincia, al via l’avviso

La firma da parte del sindaco metropolitano, Leoluca Orlando

Il sindaco Metropolitano, Leoluca Orlando, ha firmato oggi il decreto per l’attuazione della linea progettuale “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”. Si tratta di un avviso per la ricerca di aree e progetti per la forestazione urbana nei comuni della Città Metropolitana di Palermo. L’investimento è finalizzato a preservare e valorizzare la biodiversità̀, contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, contribuire a ridurre le procedure di infrazione della qualità̀ dell’aria; La dotazione finanziaria complessiva per l’investimento è di 6.893.097 euro per il 2022, 6.893.097 euro per il 2023 e di 12.947.844 euro per il 2024.