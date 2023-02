Palermo, Eugenio Corini studia l’undici anti Frosinone

2' DI LETTURA

PALERMO – Il club rosanero si prepara ad ospitare tra le mura amiche del “Renzo Barbera” la capolista della Serie B. Sabato 18 febbraio, infatti, a partire dalle ore 14.00, il Palermo scenderà in campo per affrontare il Frosinone nella 25ª giornata del campionato cadetto. La squadra allenata dall’ex rosa Fabio Grosso guida la classifica con 54 punti e ha sempre vinto nelle ultime sei gare in stagione.

Eugenio Corini, tecnico dei rosanero, vuole riscattare la sconfitta del “Ferraris” arrivata contro il Genoa con il risultato finale di 2-0. Una gara approcciata bene dalla compagine siciliana che, però, ha lasciato la Liguria senza ottenere punti, fermandosi così a 34 lunghezze in graduatoria. Contro i rossoblù, inoltre, il tecnico di Bagnolo Mella è stato ammonito ed è entrato in diffida. Erano già diffidati prima della gara, invece, Mateju e Segre, che durante la sfida contro il Grifone hanno ricevuto il quinto cartellino giallo. Per questo motivo dovranno scontare una giornata di squalifica e salteranno la sfida contro i ciociari.

IPOTESI DI FORMAZIONE

Il duttile difensore dei rosanero, fino a questo momento, era una delle certezze nell’undici titolare dell’allenatore del Palermo. Considerata la sua assenza, però, mister Corini dovrà riadattare la retroguardia dei siciliani.

Nel solito 3-5-2 dinamico dei rosa, potrebbe prendere il posto di Mateju uno tra Buttaro e Graves Jensen. Entrambi possono giocare sul centrodestra, così come viene schierato il numero 37 dei rosanero, con il supporto del generoso Valente sempre pronto a ripiegare in fase difensiva. Da non sottovalutare, inoltre, la possibilità di vedere in campo anche Orihuela in quella posizione.

Al posto di Segre, invece, dovrebbe scendere in campo dal primo minuto di gioco Valerio Verre. Già schierato titolare nell’ultima sfida contro il Genoa, è proprio il nuovo acquisto di gennaio proveniente dalla Sampdoria che dovrebbe prendere il posto del numero 8 del Palermo. Qualità ed esperienza che potrebbero facilmente indirizzare l’allenatore dei siciliani a scegliere proprio il centrocampista romano come mezzala al posto di Segre.

BOLGIA AL “BARBERA”

Intanto, prosegue spedita la vendita dei biglietti per la sfida che si giocherà nell’impianto sportivo di viale del Fante. L’ultimo aggiornamento riportato dal club rosanero dice che i biglietti venduti sono più di 9100 e l’invito rimane quello di “riempire il ‘Barbera’”. La sfida contro il Frosinone è molto sentita dalla piazza del capoluogo siciliano a causa dell’amaro ricordo della finale play-off di Serie B del 2018. I tifosi rosanero, infatti, stanno rispondendo presente proprio all’invito del club di viale del Fante.