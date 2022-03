Palermo, Forza Italia pronta a ufficializzare la candidtura di Cascio

L'ex presidente dell'Ars incassa la benedizione di Lucia Ronzulli. FdI insiste invece su Varchi. Donzelli: "Serve capire se si vuole vincere"

PALERMO – Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficializzazione della candidatura di Francesco Cascio a sindaco di Palermo. Per lui arriva anche la benedizione della senatrice Licia Ronzulli, che ieri è stata nel capoluogo siciliano per un vertice dove però c’erano tantissimi assenti. Francesco Cascio dal 23 maggio 2008 al 5 dicembre 2012 è stato presidente dell’Assemblea regionale siciliana. Cascio è anche medico, infatti nel 2019, dopo l’aspettativa annunciata dal medico Pietro Bartolo per il suo mandato da europarlamentare, ha preso il suo posto alla guida del poliambulatorio di Lampedusa.

“E’ una fase molto delicata, gli equilibri al momento sono molto precari e ci sono mesi e mesi di lavoro, ma sono onorato e felice che Forza Italia abbia deciso di puntare sul mio nome per la candidatura a sindaco di Palermo“. Lo dice Francesco Cascio, ex presidente dell’Assemblea regionale siciliana, all’indomani della riunione politica all’Ars con la senatrice Licia Ronzulli, venuta a Palermoper fare il punto sulle prossime comunali e regionali in Sicilia.

Alla riunione, cui hanno partecipato il coordinatore siciliano di Forza Italia Gianfranco Micciche’, i senatori Gabriella Giammanco e Renato Schifani, si e’ collegato anche il leader di Fi Silvio Berlusconi. “L’obiettivo di tutti ora – sottolinea Cascio – e’ quello di portare avanti la candidatura con un centrodestra compatto”.

“Il centrodestra ha dimostrato di avere un’ottima classe dirigente e Fratelli d’Italia e’ da sempre impegnata a battere la Sinistra. A Palermoabbiamo deciso di presentare la candidatura di Carolina Varchi che e’ un’ottima proposta sulla quale siamo e restiamo compatti”. Lo dice Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo del partito di Giorgia Meloni che proprio domani pomeriggio sara’ a Palermo per un vertice con i dirigenti di FdI della Sicilia occidentale, con il coordinatore Giampiero Cannella, con Carolina Varchi, deputato nazionale lanciata nella corsa a sindaco del capoluogo siciliano.

Donzelli fara’ il punto della situazione politica in vista delle prossime amministrative di Palermo e delle regionali d’autunno. Anche sulla ricandidatura di Nello Musumeci alla presidenza della Regione, Donzelli, che distingue le elezioni comunali di Palermo dall’appuntamento regionale, ribadisce: “Bisogna avere un metro uguale per tutti, perche’ in Lombardia la Lega puo’ ricandidare il presidente in carica e se un candidato e’ di Fratelli d’Italia si mettono i paletti?”.

Sulla candidatura di Cascio (Forza Italia) e Scoma (Lega), Donzelli dice: “Ci sono sondaggi non commissionati da Fratelli d’Italia che ci danno primo partito anche a Palermo, non comprendo le ragioni per cui altri partiti con numeri inferiori possano proporre, per carita’ legittimamente, un loro nome e noi no. Bisogna vedere se Forza Italia e Lega sono interessati a vincere con il centrodestra per battere la sinistra o sono piu’ interessati a cercare di frenare la crescita di Fratelli d’Italia”.