Il colpo nella notte in pieno centro

PALERMO – Furto ai danni di un minimarket a Palermo. La notte scorsa i ladri hanno usato un cric per auto o un piede di porco per sollevare la saracinesca di un piccolo market in via Principe di Granatelli.

Una volta dentro il locale hanno portato via la cassa che conteneva poche decine di euro. La strada si trova fra via Ruggiero Settimo e via Principe di Belmonte, in pieno centro e a pochi passi da alcuni alberghi.