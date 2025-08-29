 Palermo, si fa male anche Bardi: infortunio al piede per il portiere
Palermo, si fa male anche Bardi: infortunio al piede per il portiere

Dopo Gomis si ferma anche l'altro estremo difensore
CALCIO - SERIE B
di
La stagione del Palermo inizia con una vera emergenza tra i pali. Dopo il serio infortunio di Alfred Gomis – frattura al radio del braccio destro, stop previsto dalle 6 alle 8 settimane – ecco che un nuovo guaio fisico ha colpito anche Francesco Bardi

Il portiere dei rosanero, infatti, rimarrà ai box per circa due mesi a causa di un problema avuto in allenamento alla pianta del piede destro, costringendo mister Inzaghi a scelte obbligate per le prossime partite della Serie B. 

In attesa del rientro di Gomis e di Bardi, la situazione tra i pali è tutta nelle mani di Jesse Joronen, che farà il suo esordio in maglia Palermo già dalla sfida contro il Frosinone in programma sabato 30 agosto al “Barbera” alle ore 21.00. 

