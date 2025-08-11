Palermo, frattura per Gomis nella gara contro il Manchester City

Ancora uno stop per il portiere del Palermo

“Alfred Gomis, in seguito ad un infortunio accusato nel corso della gara contro il Manchester City, è stato sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato una frattura del radio del braccio destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo”.

Così il sito ufficiale del Palermo ha reso noto l’ennesimo infortunio che riguarda l’estremo difensore dei rosanero. Diverse settimane di stop per il portiere, che probabilmente dovrà stare lontano dal campo anche più di un mese. Pochi giorni fa, comunque, il club di viale del Fante ha ufficializzato l’arrivo nel capoluogo siciliano di Francesco Bardi, che a questo punto prenderà il posto da titolare.

Possibile che la frattura al radio del braccio destro sia arrivata dopo un forte tiro da posizione ravvicinata di Tijjani Reijnders al minuto 73 dell’incontro, poi vinto dai Citizens. Dopo quella conclusione, infatti, ad azione finita, Gomis ha richiesto l’intervento dei sanitari del club rosanero, pur rimanendo in campo fino al triplice fischio.

L’infortunio di Gomis dell’anno scorso

Il 16 agosto 2024, praticamente un anno fa, Gomis lasciava il “Tardini” di Brescia anzitempo per quello che poi si rivelò essere un grave infortunio. Il calciatore, sottoposto ad indagini strumentali anche all’epoca, subì la lesione del tendine rotuleo del ginocchio destro, rimanendo lontano dal campo per l’intera stagione.

In un momento cruciale anche in sede di calciomercato, dunque, arriva l’ennesimo stop non facile per il portiere del Palermo. Da capire, adesso, se il direttore sportivo dei rosanero Carlo Osti agirà prima della chiusura estiva della finestra dei trasferimenti. Nel mirino ci sono da giorni Jonathan Klinsmann del Cesena e Adrian Semper del Pisa.