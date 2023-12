Palermo, Fratelli d’Italia: “Movida, il regolamento è una priorità

La nota del partito in consiglio comunale

PALERMO – “Fratelli d’Italia ritiene prioritaria la trattazione in Aula e l’approvazione del nuovo regolamento della movida. I recenti fatti di cronaca, l’allarme procurato dalle baby gang, l’insicurezza percepita dai cittadini e le istanze dei commercianti necessitano di una risposta chiara e immediata. Un regolamento che contempli nuove norme atte a garantire la tranquilla fruizione del luoghi di aggregazione giovanile e al contempo valorizzi, anche in chiave di attrattività turistica, zone della nostra città visitate dai viaggiatori e ricche di fascino. La trattazione, da parte del Consiglio Comunale, di mozioni su temi e argomenti diversi vede Fratelli d’Italia disponibile senza pregiudizi, ferma restando la consapevolezza che l’allarme sociale suscitato dalla cosiddetta ‘malamovida’ ha la priorità su tutto il resto”. Lo dichiarano in una noto congiunta il coordinatore regionale Giampiero Cannella, il capogruppo in consiglio comunale, l’europarlamentare Giuseppe Milazzo e il coordinatore cittadino Antonio Rini.