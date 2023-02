Palermo-Frosinone, cresce l’attesa: il pubblico risponde presente

Sono già 6500 i tagliandi venduti per la sentitissima sfida di sabato 18 febbraio

2' DI LETTURA

PALERMO – Palermo-Frosinone non è sicuramente una sfida come tutte le altre. Il prossimo match del “Barbera”, valido per la venticinquesima giornata di Serie B, ha il sapore di un vero e proprio derby dopo i noti eventi della finale play-off dell’ormai lontano 2018. Per la prima volta, infatti, la compagine ciociara torna nell’impianto di viale del Fante e il pubblico rosanero sta rispondendo presente con numeri di vendite dei tagliandi che registrano già cifre importanti.

BARBERA VERSO IL PIENONE

La tifoseria del Palermo, come si evince dai dati dei botteghini, sta accogliendo in maniera fragorosa l’appello della società a riempire gli spalti del Barbera per l’attesissima sfida di sabato alle ore 14:00. La vendita dei tagliandi infatti, avviata già con largo anticipo giorno 8 gennaio, stando all’ultimo dato annunciato dal club rosanero nella giornata di ieri è arrivata a quota 6.500 biglietti staccati.

Numeri importanti che attestano la grande attesa per il match, con l’intento di superare il record stagionale di presenze registrato nella precedente sfida casalinga contro la Reggina. Per la gara che ha visto i rosa battere la compagine di Inzaghi erano presenti 26.164 spettatori, con 14.698 biglietti venduti ai quali vanno aggiunti gli 11.465 abbonati. A poco meno di cinque giorni dalla chiusura delle vendite cresce l’ottimismo di un nuovo record e di un “Barbera” vicino al pienone.

APERTO IL SETTORE OSPITE

L’impianto di viale del Fante, oltre ai sostenitori rosanero, vedrà sugli spalti anche i tifosi ospiti. Nonostante l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive abbia ritenuto Palermo-Frosinone un match con “profili di rischio” è stata aperta, seppur con delle limitazioni, la vendita dei tagliandi anche per quanto riguarda il settore ospiti. I trecento posti a disposizione potranno essere riempiti solo dai residenti della provincia di Frosinone sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione del club ciociaro, saranno inoltre rinforzati sia i numeri di steward presenti nell’impianto che i servizi di filtraggio e pre-filtraggio.

Nonostante la sconfitta rimediata nell’ultimo match contro il Genoa l’andamento dei rosa nelle scorse settimane, con una striscia di nove risultati utili consecutivi e tre successi di fila prima della gara del “Ferraris”, ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi che stanno accorrendo in massa per una delle sfide più attese della stagione. Partita sicuramente complicata per il Palermo che vuole frenare, tra le mura amiche, un Frosinone capolista fin qui indiscusso della Serie B e proveniente da sei vittorie consecutive per permettere ai suoi tifosi di scacciare gli ultimi fantasmi rimasti di quel lontano 2018.