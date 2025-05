Dionisi: “Il Frosinone ha più qualità delle ultime squadre affrontate”

L'allenatore: "Quando finirà tutto si tirerà una riga e qualcuno giudicherà"

In vista della gara di venerdì sera contro il Frosinone, in programma al “Renzo Barbera” alle 20.30, Alessio Dionisi è tornato a parlare in conferenza stampa. Il tecnico del Palermo, alla vigilia del match, ha presentato l’incontro dopo le due sconfitte consecutive arrivate contro Sudtirol e Cesena.

“C’è poco da dire, conta il risultato. Inutile parlare delle prestazioni, veniamo giudicati per i risultati. Abbiamo ottenuto tanti risultati negativi e ci dobbiamo riscattare nella prossima. Ci aggrappiamo al fatto che rispetto a un po’ di tempo fa abbiamo una situazione di classifica migliore, anche se non è quella che vogliamo. Siamo dentro ai playoff e dobbiamo meritarceli. Le ultime due sconfitte hanno complicato il percorso, ma l’equilibrio che c’è ci vede ancora dentro e il nostro obiettivo è rimanerci dentro”.

“Galassi è un grande comunicatore – dice Dionisi dopo la visita di mercoledì mattina alla squadra del membro del board del CFG -. È venuto e ha lasciato il segno, come aveva già fatto. Cerca di portare messaggi positivi, spronando. Poi dipende come guardi il bicchiere, è mezzo vuoto per le ultime due sconfitte che non peritavamo di perdere ma che abbiamo perso per nostre responsabilità. Allo stesso tempo siamo dentro ai playoff, aspettiamo prima parlare di stagione drastica. Quattordici sconfitte sono tante. Col Frosinone sarà una partita difficile, ha più qualità rispetto alle squadre che abbiamo affrontato nelle ultime gare”.

“Troppi gol subiti ultimamente? Il problema è la mentalità, l’ho detto alla squadra. La responsabilità dell’allenatore c’è, però siamo diventati più efficaci davanti e meno efficaci dietro. Abbiamo subito 15 gol nelle ultime otto partite. A livello individuale, il Frosinone ha tanta qualità – prosegue l’allenatore -. Dovremo essere più bravi del solito a fare un gol in più degli altri ma anche a prenderne uno in meno”.

“Abbiamo un obiettivo e dobbiamo perseguirlo. L’obiettivo iniziale non erano solo i playoff, non siamo stati all’altezza. Quando finirà tutto si tirerà una riga e qualcuno giudicherà. Ora ci deve essere la volontà di arrivare ai playoff, ogni tanto rischiamo di trascurare le difficoltà delle varie partite. Parlare di obiettivi a lungo termine non ha senso. Il Frosinone ci metterà in difficoltà. Noi perdiamo partite dove facciamo più degli avversari, questo è il nostro limite”, ha aggiunto.