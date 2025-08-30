Palermo-Frosinone, Inzaghi: “Pubblico magnifico, dispiace per i 3 punti”

Il tecnico: "Speriamo Mattarella si sia divertito. Frosinone squadra tosta"

Dopo il pareggio a reti inviolate tra Palermo e Frosinone al “Renzo Barbera”, il tecnico dei rosanero Filippo Inzaghi ha commentato la gara in sala stampa. L’allenatore dei siciliani ha detto la sua prima del weekend di sosta del campionato per le gare delle nazionali.

“Avevo detto che era una partita dura, lo sapevo. Venivano da due grandi partite, sono una squadra tosta. Magari potevamo fare meglio nel primo tempo, poi i due legni nel secondo dicono tutto. Ci dispiace non aver dato i tre punti a questa magnifica gente, gli applausi alla fine sono stati bellissimi. Queste partite si possono anche perdere a volte, invece arriviamo alla sosta con tre ottime gare”.

“Siamo molto onorati di aver avuto la presenza di Mattarella, mi sarebbe piaciuto dedicare la vittoria a lui e a questa splendida gente – ha aggiunto il mister sulla visita del Capo di Stato -. Speriamo si sia divertito. Il Frosinone è una squadra tosta, lo avevo anticipato ieri. Abbiamo dovuto fare una partita non molto nelle nostre corde ma abbiamo saputo cambiare completamente faccia nella ripresa, cercando di chiuderla in tutti i modi”.

“Il primo tempo è stato complicato, anche per merito degli avversari. Spesso queste partite poi magari le perdi, invece il pubblico ha applaudito a fine gara perché ha capito e questo mi fa piacere. Dopo quaranta giorni la strada è tracciata, anche in vista della sosta. Spero saremo al completo a Bolzano, ci sono tutti i presupposti per fare bene”.

“Probabilmente nella settimana della sosta faremo un’amichevole. Dopo solo quaranta giorni id lavoro non mi aspettavo che il Palermo fosse perfetto. Io sono molto contento e soddisfatto, ho visto grande voglia e attitudine”, ha concluso Inzaghi.