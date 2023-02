Palermo-Frosinone, nuovo record: si va verso il pienone al “Barbera”

Contro la Reggina di Pippo Inzaghi erano ben 26.164 i tifosi presenti allo stadio

2' DI LETTURA

PALERMO – 12.700. E’ questo il numero di biglietti venduti fino alle 18.00 circa di giovedì 16 febbraio per assistere alla gara Palermo-Frosinone. Quando mancano ancora poco più di 24 ore alla sfida valida per la 25a giornata del campionato di Serie B, saranno già oltre 24.000 gli spettatori presenti allo stadio “Renzo Barbera”, tra abbonati e ticket venduti. Un nuovo record, dopo quello non troppo lontano di Palermo-Reggina, che il club rosanero vuole superare. Contro i calabresi di Pippo Inzaghi erano ben 26.164 i sostenitori rosanero accorsi nell’impianto sportivo di viale del Fante. Un supporto arrivato dagli spalti che ha spinto la compagine del capoluogo siciliano a imporsi contro gli amaranto con il risultato finale di 2-1. Tre punti importanti contro una delle squadre che lotta per la promozione diretta in Serie A.

Sabato 18 febbraio, a partire dalle 14.00, tra le mura amiche del Palermo arriverà invece la capolista del campionato cadetto. Con sei vittorie di fila nelle ultime sei gare, il club guidato da Fabio Grosso viaggia spedito verso il ritorno in massima serie. Questo e soprattutto il ricordo della tanto discussa finale play-off di Serie B del 2018 stanno spingendo tanti tifosi rosanero ad assistere dal vivo al match contro i ciociari. Una sfida molto sentita dalla piazza siciliana, che infatti sta rispondendo presente all’appello mandato da allenatore, giocatori e società in vista della gara del “Barbera”. Oltre a superare l’attuale record raggiunto contro la Reggina, il club rosanero punta a riempire il più possibile lo stadio protagonista dell’incontro. Si va verso il pienone per la sfida contro giallazzurri e i supporters palermitani, insieme al club di viale del Fante, hanno adesso nel mirino le 30 mila presenze sugli spalti.

Intanto, i proseguono il percorso di preparazione sul campo in vista della gara di sabato alle 14.00. Dopo un stop anzitempo nell’allenamento precedente, Matteo Brunori nel pomeriggio del 16 febbraio ha regolarmente lavorato con i compagni di squadra. Conferme anche per Marco Sala che, dopo uno stato febbrile di alcuni giorni prima, dovrebbe aver pienamente recuperato e contro il Frosinone ci sarà. Salgono le quotazioni per vedere dal primo minuto in campo Graves Jensen al posto dello squalificato Mateju, superando così la concorrenza di Buttaro e Orihuela. In avanti, Tutino potrebbe prendere il posto di Di Mariano nella coppia d’attacco con Brunori; a sua volta, Di Mariano potrebbe giocare al posto di Valente come quinto di centrocampo a tutta fascia. Ancora un allenamento per il tecnico di Bagnolo Mella che così ultimerà il lavoro settimanale e definirà l’undici titolare per il match contro il Frosinone.