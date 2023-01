Morte Biagio Conte, reso noto il giorno dei funerali, oggi la camera ardente

La salma per l'estremo saluto della città sarà esposta in via Decollati

1' DI LETTURA PALERMO – I funerali di Biagio Conte saranno celebrati martedì 17 alle 10.30 in Cattedrale a Palermo. Alle 16 di oggi verrà aperta la camera ardente in via Decollati. La salma resterà fino a lunedì nella missione speranza e Carità. Lunedì in corteo verrà portata in Cattedrale. E’ prevista una veglia lunedì dalle 21 alle 24. Poi la Cattedrale si chiuderà per riaprire prima dei funerali. E’ in corso in prefettura una riunione per organizzare il servizio d’ordine visto che si attendono circa 10 mila fedeli nel giorno dei funerali.

