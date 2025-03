Sorpresi mentre rubano i cavi di rame delle ferrovie: due arresti

Furto pure a Misilmeri; residenti senza telefono, né internet

PALERMO – Stavano per scappare con cento metri di cavi di rame, ma sono stati bloccati dai carabinieri ed è scattato l’arresto. In manette sono finiti due palermitani che erano entrati in azione lungo la linea ferroviaria Brancaccio-Bagheria, all’altezza di Villabate.

Avevano già asportato i cavi e stavano per allontanarsi con le matasse, ma i militari sono arrivati sul posto in pochi minuti, sventando il colpo. La refurtiva è stata riconsegnata alla rete ferroviaria che ha avviato i lavori per il ripristino del tratto danneggiato.

Maxi furto a Misilmeri

Maxi furto e gravi disagi per i residenti anche a Misilmeri, in provincia di Palermo, dove i ladri hanno portato via cinquecento metri di cavi di rame della rete telefonica e in fibra ottica. E’ successo in contrada Masseria D’Amari.

Le linee telefoniche e di internet sono state interrotte, chi abita nella zona è così rimasto isolato in attesa del ripristino dell’impianto preso di mira. Due settimane fa un altro colpo dei ladri d’oro rosso è stato messo a segno a Terrasini, sempre nel Palermitano.

Ladri in azione anche a Terrasini

In questo caso sono stati rubati oltre seicento metri di fili elettrici nella zona di contrada Paternella e dieci abitazioni sono rimaste al buio per ore. Per ripristinare il servizio sono intervenuti i tecnici Enel che hanno anche presentato denuncia.