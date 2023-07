Bar Lucy, furto con spaccata: la rabbia dei proprietari

Anche il Lucy colpito dagli spacca-vetrine. Il post su Facebook.

1' DI LETTURA

“Ci svegliamo alle 5 del mattino per guadagnare un pezzo di pane per garantire le nostre famiglie e poi succedono queste cose… Scusate la riflessione ma ne vale la pena?”. E’ rabbioso e giustamente sconsolato il post scritto, sulla pagina Facebok, dai titolari del ‘Lucy Cafè, conosciuto da tutti i consumatori dei suoi ‘pezzi’ come bar Lucy, posto di ritrovo rinomato a Palermo. Le foto sono eloquenti: si è consumato un furto con spaccata. Uno dei tanti che stanno flagellando la città. A rimetterci persone che lavorano, che guadagnano il pane, con il sacrificio quotidiano.

“Stato di confusione”

“Siamo ancora in uno stato di confusione e turbamento per quello che è successo – rispondono così dal bar -, stiamo andando a perfezionare la denuncia. Quanto hanno portato via? Non abbiamo fatto i calcoli precisi, intorno ai quattrocento euro”.

I furti con spaccata

Gli esercenti di Palermo sono colpiti dai furti con spaccata, in modo drammatico. Parliamo di qualcosa che somiglia a un’emergenza. Abbiamo pubblicato una mappa per raccontare quali sono le zone più colpite. Una degli ultimi furti è stato messo a segno ai danni del negozio Louis Vuitton in via Libertà. (rp)