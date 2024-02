Bloccati dalla polizia e portati al carcere Malaspina

PALERMO – La polizia ha arrestato a Palermo due ragazzini, di 16 e 14 anni, che avevano rubato una Fiat Panda in via Mater dolorosa. Sono accusati di furto aggravato e danneggiamento. Dopo un primo tentativo andato a vuoto con un’auto, i due hanno adocchiato una seconda vettura e sono riusciti ad aprirla, ma sono giunti i poliziotti, che li hanno bloccati dopo un inseguimento. I due arrestati sono stati portati nel carcere per i minorenni Malaspina in attesa dell’udienza di convalida.