Bloccato in pieno giorno dai carabinieri del Nucleo radiomobile

VIA THAON DE RAVEL

1' DI LETTURA

PALERMO – Un 26enne è stato arrestato da carabinieri per furto di autoradio in via Thaon de Ravel alla Fiera del Mediterraneo a Palermo.

Il ladro, che ha agito in pieno giorno dopo avere mandato in frantumi il vetro posteriore di un’auto, è stato bloccato da militari dell’Arma del nucleo radiomobile.