Danno ancora da quantificare (Foto di repertorio)

Furto nella notte a Palermo in un’edicola di via Santissima Mediatrice, a Palermo, dove sono stati portati via denaro e tagliandi del Gratta e vinci. Il bottino è da quantificare.

In zona ci sono diverse telecamere di videosorveglianza. Gli agenti di polizia stanno setacciando l’area per trovare i filmati.