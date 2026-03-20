Palermo, furto di pelletteria in via Volturno: arrestato un messinese

L'intervento della polizia

PALERMO – Furto di pelletteria in via Volturno, a Palermo. Arrestato un messinese dalla polizia. L’uomo, un 56enne, dovrà rispondere di furto aggravato.

I poliziotti hanno notato un uomo uscire di corsa da un esercizio commerciale e lo hanno raggiunto sottoponendolo a un controllo. Il 56enne è è stato trovato in possesso di una borsetta e di un porta monete in cuoio, capi di pelletteria artigianali di cui non ha saputo spiegare la provenienza. Gli agenti hanno quindi contattato una dipendente del negozio da dove era stato visto uscire l’uomo, la quale ha riconosciuto i capi di pelletteria e ha confermato che mancavano da un espositori all’ingresso del locale.

L’uomo, arrestato in flagranza, in attesa del rito della direttissima è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura, mentre la merce è stata restituita al negozio. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.