 Palermo, furto di pelletteria in via Volturno: arrestato un messinese
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo, furto di pelletteria in via Volturno: arrestato un messinese

L'intervento della polizia
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – Furto di pelletteria in via Volturno, a Palermo. Arrestato un messinese dalla polizia. L’uomo, un 56enne, dovrà rispondere di furto aggravato.

I poliziotti hanno notato un uomo uscire di corsa da un esercizio commerciale e lo hanno raggiunto sottoponendolo a un controllo. Il 56enne è è stato trovato in possesso di una borsetta e di un porta monete in cuoio, capi di pelletteria artigianali di cui non ha saputo spiegare la provenienza. Gli agenti hanno quindi contattato una dipendente del negozio da dove era stato visto uscire l’uomo, la quale ha riconosciuto i capi di pelletteria e ha confermato che mancavano da un espositori all’ingresso del locale.

L’uomo, arrestato in flagranza, in attesa del rito della direttissima è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura, mentre la merce è stata restituita al negozio. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI