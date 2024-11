Tentano l’assalto al distributore con il flex, ma il colpo va in fumo

I ladri volevano aprire la cassaforte del Q8 in viale Michelangelo

PALERMO – Distributori di carburante ancora nel mirino. Stavolta i malviventi hanno tentato il colpo nell’area di servizio Q8 di viale Michelangelo. Sono entrati in azione nella notte, ma il piano non è andato a buon fine e sono fuggiti a mani vuote.

L’allarme

I ladri hanno divelto l’inferriato e spaccato la porta a vetri, poi hanno tentato di aprire due casseforti utilizzando un flex. Poi l’allarme e l’arrivo dei carabinieri, che sul posto hanno hanno effettuato i rilievi. Sono state avviate le indagini per rintracciare gli autori del tentato furto, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere dalle quali potrebbero emergere importanti dettagli per risalire ai responsabili.

A fine ottobre i ladri hanno provato ad aprire la cassaforte di un altro distributore di benzina, con le stesse modalità. Nel mirino è finito il distributore di benzina Carboil che si trova sulla strada statale 113, a Terrasini, nel Palermitano. Anche in questo caso il colpo andato in fumo e chi è entrato in azione si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Il colpo in via Trabucco

A settembre invece, un furto è invece stato messo a segno in via Trabucco, a Palermo. E’ stato preso di mira il distributore Ip. Un piano studiato fino all’ultimo dettaglio, al punto che per evitare di essere ripresi i malviventi hanno oscurato le telecamere di videosorveglianza dell’impianto di benzina che si trova nella zona dell’ospedale Cervello. Poi sono entrati nel gabbiotto e si sono portati via la cassa.