Palermo, furto nel reparto di ginecologia all’ospedale Cervello

PALERMO – Furto nel reparto di Ginecologia dell’ospedale Cervello a Palermo: a chiamare gli agenti di polizia è stata un’infermiera a cui qualcuno durante l’orario delle visite ha portato via la borsa che era conservata nell’armadietto. Il ladro è entrato nella stanza dove ci sono gli armadietti del personale ha forzato il lucchetto e ha portato via la borsa con dentro soldi e documenti. Sono in corso indagini da parte dei poliziotti.