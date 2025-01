Tagliano la saracinesca, rubano soldi e Baci Perugina: furto da Albicocco

Portate via decine di confezioni di cioccolatini

PALERMO – Le attività commerciali della città ancora nel mirino dei ladri. Il colpo è stato messo nella notte ai danni del Bistrot Albicocco, la pasticceria che si trova in via Giuseppe Arcoleo, dalle parti di corso Calatafimi.

Hanno passato il locale a setaccio

I malviventi hanno tranciato con un flex la saracinesca che si affaccia su piazzetta Coppola e hanno fatto irruzione nel locale sfondando la porta. L’hanno passato al setaccio e si sono impossessati dei soldi contenuti nel registratore di cassa, circa trenta euro. Dopo hanno fatto incetta di cioccolatini, rubando anche decine di confezioni di Baci Perugina.

L’allarme e l’intervento dei carabinieri

Ad accorgersi del furto sono stati i dipendenti al momento dell’apertura. E’ quindi stato lanciato l’allarme ai carabinieri che sul posto hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Nel negozio non si trovano le telecamere, né il sistema di allarme, sono al vaglio le immagini della videosorveglianza esterna che potrebbe avere immortalato i ladri in azione.

Il colpo al bar delle Magnolie

Si tratta dell’ennesimo colpo con le stesse modalità a Palermo. Un altro bar è stato preso di mira poche settimane fa in via delle Magnolie. Anche in questo caso i ladri hanno divelto la saracinesca e hanno portato via soldi che si trovavano in cassa. Sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per eseguire i rilievi e cercare tracce utili per risalire agli autori. Sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza.