Due furti con spaccata nella notte: ladri in fuga con soldi e cellulari

Nel mirino un negozio di elettrodomestici e una tabaccheria

PALERMO – Non si fermano i furti con spaccata a Palermo e in provincia. Adottando una tecnica ormai consolidata e che continua fortemente a preoccupare i negozianti, altre due attività sono state prese di mira nella notte.

Il colpo in viale Regione

Tre malviventi sono entrati in azione in viale Regione Siciliana Nord-Ovest, al “TT store”, una rivendita di telefonia ed elettrodomestici che si trova sulla bretella laterale che costeggia l’autostrada A29, in direzione da Trapani verso la città. Hanno sfondato la vetrata, poi hanno fatto irruzione nel negozio, passandolo al setaccio.

Si sono impossessati di decine di smartphone e della cassa che conteneva soldi in contanti. Poi si sono dati alla fuga, il bottino e i danni sono ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza.

Ladri in azione anche a Terrasini

La banda della spaccata ha tentato un furto anche a Terrasini, a pochi chilometri da Palermo. In questo caso nel mirino è finita una tabaccheria di via Benedetto Saputo. I ladri sono arrivati sul posto a bordo di un’auto risultata rubata, hanno forzato la saracinesca, ma non sono riusciti ad accedere nel locale.

La spaccata al distributore

A quel punto hanno abbandonato il mezzo sul posto e sono scappati. Pochi giorni fa a Palermo, i malviventi hanno sfondato l’ingresso dell’ufficio di un distributore di benzina in viale Regione Siciliana, nella zona di Cardillo, poi hanno aperto la cassa automatica con un flex e sono fuggiti con i soldi.