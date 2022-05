Palermo, Gelarda: “Le papere del giardino inglese ancora in pericolo”

Il consigliere della Lega denuncia che i problemi non sono risolti

PALERMO – “La derattizzazione al Giardino Inglese non ha minimamente riguardato la vasca “incriminata”, dove i topi continuano a circolare indisturbati. E ora ci sono le due papere del laghetto che rischiano di morire per mancanza di cibo e acqua e per le aggressioni dei topi”. A dichiararlo è il consigliere comunale della Lega Igor Gelarda.

“Dopo la mia segnalazione all’assessore Marino e ai giornali – dice Gelarda – , la vasca è stata svuotata completamente, in attesa di capire chi la possa pulire. Lo spettacolo che si presenta è terribile, con un orrido manto di muschio scivoloso (lippo) che ricopre tutto il fondo e che fa capire da quanto tempo sia stata abbandonata questa vasca. Le guardie zoofile ieri hanno, forse un po’ maldestramente, spostato le papere in un laghetto vicino. Ma – prosegue Gelarda – le papere questa notte sono tornate in quella che considerano casa loro. Per evitare che muoiano bisogna immediatamente spostarle a Villa Giulia o a Villa Trabia o darle a qualcuno che se ne possa prendere cura. Mi dispiace che nessuna associazione animalista finora abbia preso a cuore la vicenda. Eppure si tratta di animali come tutti gli altri” conclude Gelarda.