Palermo, Gelarda (Lega): “Preoccupa centrodestra diviso”

"Cascio può veramente cambiare le sorti della città", ha detto il capogruppo del Carroccio a Palazzo delle Aquile.

Palermo – “Cascio e’ un nome forte, una persona per bene ed un uomo di esperienza, che se saprà circondarsi di una valida squadra di assessori potrà veramente cambiare le sorti della città”. Lo dice Igor Gelarda, capogruppo in consiglio comunale della Lega-Prima l’Italia, che in mattinata a Mondello ha partecipato alla presentazione della candidatura a sindaco di Palermo di Francesco Cascio, sostenuto da Forza Italia, Lega-Prima l’Italia, Noi con l’Italia e Coraggio Italia.

“Tuttavia – ha aggiunto – non posso nascondere la mia preoccupazione per il fatto che il centrodestra continua ad avere ben quattro candidati sindaci, la qual cosa rischia di essere un suicidio politico e non e’ rispettoso nei confronti della citta’ e dei cittadini. Si rischia di dare un enorme vantaggio agli eredi del sindaco Orlando, i fautori della devastazione della città”, ha concluso Gelarda.