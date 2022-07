Palermo, Giron saluta e va al Crotone

Dal club calabrese sta per arrivare il rumeno Ionuț Nedelcearu

PALERMO – Il calciomercato del Palermo sembra essere entrato nel vivo. Il club di viale del Fante, dopo la sconfitta in amichevole contro il Pisa, ha accelerato per alcune operazione. La prima di queste è l’arrivo del difensore Marco Sala, che sui social ha mandato qualche indizio, e del centrale rumeno Ionuț Nedelcearu che arriverà dal Crotone e che la prossima settimana raggiungeranno il gruppo in ritiro nel capoluogo siciliano.

Il percorso inverso, invece, sta per fare Maxime Girone. Il difensore francese, secondo quanto appreso dalla redazione di Live Sicilia, questa mattina e dopo una sola stagione in Sicilia conditi da 35 presenze, 1 gol e 4 assist, ha salutato i compagni per dirigersi in Calabria precisamente al Crotone. La cessione del classe ’94 era necessaria per far spazio proprio a Sala che gioca nel suo stesso ruolo.

Quella di Giron è la seconda cessione da parte della dirigenza rosanero, che qualche giorno fa ha salutato Mattia Felici tornato al Lecce dopo 6 mesi di prestito. La squadra di Baldini, dunque, inizia a cambiare volto.