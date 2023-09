Palermo, gli assistenti dei disabili occupano l’atrio di Palazzo Comitini

La protesta del sindacato Slai - Cobas

1' DI LETTURA

PALERMO – “Gli assistenti igienico-personale e alcuni genitori stanno occupando l’atrio della Città Metropolitana di Palermo. Ad oggi non c’è nessuna risposta in merito alla partenza del servizio specializzato nelle scuole”. Sono le parole del sindacato Slai – Cobas.

La protesta a Palermo

Sindacati sul piede di guerra, tempo fa il Comune aveva azzerato la lista d’attesa dei disabili: “Lo scempio della scuola negata ancora una volta si ripete gravemente – continuano le sigle -“. I sindacati lamentano di aver ascoltato soltanto “generiche parole su un avvio del servizio che non c’è ad oggi. E che se ci fosse sarebbe peraltro solo per un mese e solo per una parte degli studenti. Perché ormai gli studenti disabili sono solo meri numeri su cui – concludono – risparmiare vergognosamente”.