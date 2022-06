Palermo, gli avvocati dismettono la toga e indossano gli scarpini da calcio

In rosa anche un ex calciatore del Palermo

PALERMO – Campioni in carica a livello nazionale e finalisti per il campionato del 2021: l’Asdap Palermo continua a rendersi protagonista nelle competizioni di categoria. La compagine forense, composta principalmente da avvocati, viaggia lungo lo stivale portando a casa trionfi nel nome del capoluogo siciliano. Dopo la vittoria in semifinale (tra andata e ritorno) contro il Bologna, la squadra palermitana approda all’ultimo atto della stagione. In occasione della finale affronteranno il Lecce in campo neutro, il 9 luglio a Cosenza, e cercheranno di alzare di nuovo la coppa che potrebbe incoronarli ancora campioni nazionali.

Nel 2019 l’ultimo torneo che li ha resi vincitori, poi lo stop a causa della pandemia da Covid-19 e ora la ripresa della competizione che mette in palio il titolo di campione nazionale. Dal 29 giugno al 3 luglio, intanto, l’Asdap Palermo sarà impegnata a Lecce per la fase finale dell’edizione 2022 del torneo nazionale. Tre gironi composti da tre squadre ciascuno che mettono in palio il titolo di campioni d’Italia dell’anno in corso di svolgimento.

IN ROSA UN EX PALERMO

Una rosa che si compone di diversi giovani ma anche di tanti calciatori-avvocati d’esperienza, il connubio perfetto per rendere al meglio sul terreno di gioco. La ciliegina sulla torta è la presenza in squadra di Giancarlo Ferrara, ex calciatore professionista che partecipa come “over 40” senza praticare la professione forense. L’ex Palermo, oggi allenatore nel campionato di Eccellenza siciliana, ha sposato a pieno l’iniziativa della compagine degli avvocati, calandosi nella parte e contribuendo all’obiettivo comune.

VERSO IL CAMPIONATO NAZIONALE

Per prepararsi al meglio in vista della stagione a livello nazionale, l’Asdap Palermo ha partecipato anche al campionato delle professioni ceh si è svolto proprio nel capoluogo siciliano. Nel campo del centro sportivo “Pietro Pisani”, due allenamenti a settimana e una partita serale così da poter essere nella migliore condizione per affrontare le compagini forense avversarie. Sotto la guida di Giovanni Di Salvo gli avvocati dismettono la toga e indossano gli scarpini da calcio.

E’ pronta anche la lista dei convocati in vista del prossimo impegno nazionale in Salento: 1 Trupia; 2 Scaletta; 3 Spanò; 4 Mione; 5 Todaro; 6 Napoli; 7 Spedale; 8 Giacalone; 9 Gagliardo; 10 Corsino; 11 Palpacelli; 12 Ferrara; 13 Lisotta; 14 La Rocca; 15 Capuano; 16 Iadaresta; 17 Di Gregorio; 18 Costanzo; 19 Marandano. Dirigenti: Alosi, Di Salvo, Pecoraro, Provenzano, Catalano.