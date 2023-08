Palermo, un grande successo il ritorno degli Articolo 31

Durante il concerto J-Ax ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno insieme ai numerosi fan

PALERMO – Una grande serata di musica quelle che si è svolta ieri sera ai Cantieri Culturali alla Zisa. Gli Articolo 31 hanno cantato i più grandi successi del duo e festeggiato il cinquantesimo compleanno di J-Ax, insieme ad oltre 3mila fans di tutte le generazioni, con annessa torta mangiata sul palco.

Sotto il palco c’erano dai più piccoli ai più grandi, tutti a cantare le canzoni che hanno fatto la storia del duo nato nel 1990 per dividersi nel 2007, per poi tornare insieme nel 2007 ma senza esibirsi insieme se non nell’ultimo Sanremo.

J-Ax durante il concerto ha ricordato il loro primo concerto a Palermo di circa trent’anni fa, lui e Dj Jad furono fermati dalla polizia e mentre le forze dell’ordine eseguivano i controlli “Dj Jad fece pipì sulle ruote della volante. Per questo chiediamo scusa alle forze dell’ordine, eravamo giovani“ ha raccontato il frontman.

Il duo si è esibito con diversi successi, tra questi il tormentone ‘Disco Paradise’ che nelle ultime settimane ha fatto nascere un dibattito a distanza con Paolo Meneguzzi, per concludere con ‘Un bel viaggio’, il brano biografico portato a Sanremo. In mezzo i brani ‘Domani’, ‘Tranqui Funky’, ‘Ohi Maria’ e non solo.