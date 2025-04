Palermo, incidente a Boccadifalco: grave un bambino di 4 anni

Ferita anche una bimba di 10 anni in corso Calatafimi

PALERMO – Drammatico incidente nella zona di Boccadifalco a Palermo. Un bambino di quattro anni è rimasto gravemente ferito in via Giovanni Bruno, una traversa di via San Martino.

Trasportato all’Ingrassia, poi al Di Cristina

Il piccolo è stato portato all’ospedale Ingrassia dal padre, ma viste le sue condizioni, è stato necessario trasferirlo all’ospedale dei Bambini. E’ stato intubato ed è ricoverato in Rianimazione: le lesioni riportate nell’impatto sono molto gravi e viene tenuto sotto stretta osservazione.

Accertamenti sulla dinamica

La dinamica dell’incidente è ancora poco chiara, ma sono in corso le indagini dell’Infortunistica della polizia municipale che si trova sul posto per ricostruire quanto successo. In base alle prime informazioni, il bambino si sarebbe trovato a bordo di un mezzo a tre ruote con il motore a scoppio, a poca distanza da casa.

Il piccolo ha battuto la testa

L’impatto è avvenuto contro un muro e il piccolo ha violentemente battuto la testa. Il padre l’ha immediatamente soccorso, ma resta da accertare se anche lui si trovava sul mezzo. Un altro minore è rimasto ferito nel tardo pomeriggio a Palermo.

Ferita anche una bimba di 10 anni

In questo caso ad avere la peggio è stata una bambina di dieci anni. Stava passeggiando in corso Calatafimi con la madre quando è caduta per colpa di una profonda buca sul marciapiede. E’ stato necessario l’intervento dei sanitari del 118. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale.