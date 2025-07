Gravissimo incidente in via Roma: scontro auto-moto, due feriti

Un 35enne e un 18enne in prognosi riservata

PALERMO – Incidente nella notte nella centralissima via Roma a Palermo. E’ successo a pochi metri dalla stazione ferroviaria, dove si sono scontrati un’auto e una moto. Si tratta di una Lancia Musa e di un Honda Sh. Ad avere la peggio, un uomo e un ragazzo che si trovavano sullo scooter.

La dinamica

In base a una prima ricostruzione eseguita dagli agenti della polizia municipale, l’automobilista, B.R di 42 anni, si era appena immesso sulla via Roma da via Trieste. L’impatto è stato molto violento. Il conducente del motociclo, V.S di 35 anni e il suo passeggero, F.L.D, di 18 anni, sono stati sbalzati dalla sella e sono finiti sull’asfalto, riportando lesioni gravissime.

I soccorsi

Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che li hanno trasportati d’urgenza al Policlinico e al Civico, dove sono stati ricoverati con la prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente anche l’Infortunistica per effettuare i rilievi e stabilire le responsabilità.

L’incidente in via Cipressi

Soltanto due giorni fa a Palermo, un altro drammatico incidente, in questo caso avvenuto in via Cipressi alla Zisa. Nell’impatto tra uno scooter e un’auto ha perso la vita Maurizio La Monica, 51 anni, mentre la figlia ventenne che viaggiava con lui è rimasta ferita ed è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale.