L’incidente in via Cipressi: choc alla Zisa per Maurizio, si prega per la figlia

L'uomo aveva 51 anni. Le condizioni della giovane

PALERMO – Alla Zisa lo conoscevano tutti. Il quartiere oggi è in lacrime per Maurizio La Monica, il 51ennne che ha perso la vita nell’incidente avvenuto in via Cipressi intorno alle 2 di notte. L’uomo si trovava alla guida di un Honda Sh insieme alla figlia Alessia quando è avvenuto lo scontro con una Fiat Punto: l’impatto si è rivelato violentissimo.

Lo scontro nella notte

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, mentre la giovane è stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Civico, dove è ricoverata in prognosi riservata. Ha riportato una lieve emorragia cerebrale, fratture alle scapole, alle costole e al bacino: nella notte è già stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Il conducente dell’auto è invece stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Dopo il terribile impatto si sarebbero registrati momenti di tensione sul luogo dell’incidente, dove decine di residenti e conoscenti della vittima sono scesi in strada. In via Cipressi, oltre al 118 e all’Infortunistica, è intervenuta anche la polizia.

Si prega per la figlia

E mentre il quartiere piange Maurizio La Monica, si prega per la figlia. In tanti ricordano l’uomo con centinaia di messaggi condivisi sui social: “Maurizio amava i cavalli, era cresciuto qui, la via Cipressi non lo dimenticherà mai”, dice un’amica. “Quello che è successo ci ha distrutto – aggiunge – ora preghiamo tutti per Alessia, ragazza dolce che speriamo di potere riabbracciare presto”.

E ancora: “Oggi per noi è un brutto giorno – scrive Eleonora -. Non ci sono parole, non ci credo ancora amico nostro. La via Cipressi piange. Ciao braccio d’oro ti porteremo sempre nei nostri cuori”. “Maurizio, amico mio, ma cosa è successo? – Si legge -. Qui resterai nel cuore di tutti, aiuta Alessia, che deve tornare qui tra noi”.

Le indagini

L’Infortunistica della polizia municipale ha effettuato sul luogo dell’incidente i rilievi per ricostruire nel dettaglio la dinamica. In base a una prima ricostruzione, il 51enne si sarebbe immesso in via Cipressi da via Scipione di Castro, mentre l’automobilista sarebbe arrivato da piazza Cappuccini. Tutti gli accertamenti sono in corso.