Grave incidente in viale Regione: donna in prognosi riservata

Una 41enne è stata ricoverata al Trauma center di Villa Sofia

PALERMO – Ennesimo incidente stradale in viale Regione Siciliana. Una donna è rimasta gravemente ferita dopo avere perso il controllo del suo scooter: è successo poco dopo lo svincolo di via Belgio, nei pressi di un distributore di benzina.

C.F, di 41 anni, era in sella a un Kymco quando è improvvisamente uscita di strada ed è finita sull’asfalto. L’impatto è stato molto violento. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno chiesto l’intervento del 118.

Ricoverata in prognosi riservata

I sanitari hanno trasportato la donna al Trauma center di Villa Sofia, dove è stata ricoverata con prognosi riservata per le gravi ferite riportate. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

In base ai primi accertamenti, non ci sarebbero tracce di altri mezzi coinvolti, la donna avrebbe quindi perso il controllo dello scooter autonomamente, probabilmente anche in seguito alle cattive condizioni meteo delle ultime ore a Palermo. Al vaglio ci sono comunque le immagini delle telecamere.

L’incidente mortale del 22 novembre

Il 22 novembre sulla circonvallazione ha perso la vita Gianluca Billitteri, 32 anni. L’uomo era alla guida di un’Alfa Romeo quando ha perso il controllo, poco dopo lo svincolo di corso Calatafimi, e si è schiantato contro un pilone.

Un impatto terribile che non ha lasciato scampo all’automobilista, morto sul colpo. Le indagini sull’incidente sono tuttora in corso: quella notte, infatti, sono stati segnalati sul posto un’altra auto e uno scooter.

I rispettivi conducenti si sono presentati alla polizia municipale per fornire la propria versione dei fatti, ma la dinamica non è ancora chiara. Sono anche state analizzate le immagini delle telecamere di un lungo tratto di viale Regione Siciliana, per ricostruire i movimenti dei mezzi.