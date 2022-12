Gruppo Arena apre l’Iperstore Decò che conquista Palermo

Continua la corsa inarrestabile del gruppo siciliano nella città metropolitana di Palermo, con l’apertura dell’ultimo format ad insegna Decò, all’interno del Centro Commerciale Forum.

Una straordinaria cerimonia, ricca di eventi e suggestioni, per l’apertura dell’ultima evoluzione dell’Iperstore Decò, lanciato dal Gruppo Arena all’interno del C.C. Forum di Palermo, il più grande centro commerciale della Sicilia occidentale e fra i 12 più importanti poli commerciali d’Italia.

Un evento inaugurale aperto dal Presidente del Gruppo Arena Spa Cristofero Arena, dal Direttore Generale Giovanni Arena, da Giusy, Gianni, Morena e Roberta Arena, dall’Assessore alle attività produttive del Comune di Palermo Giuliano Forzinetti e da Mario Gasbarrino – AD di Decò Italia – per l’ultimo Iperstore Decò presentato al pubblico Martedì 6 Dicembre.

Il Gruppo Arena, guidato dal DG Giovanni Arena, Presidente di Gruppo VéGé, Aicube 4.0 e Decò Italia, scommette ancora sulla città metropolitana di Palermo, inaugurando il terzo Iperstore Decò della provincia, dopo le aperture all’interno dei prestigiosi C.C. Nuova Città di via Ugo La Malfa e C.C. Poseidon di Carini (PA).

L’apertura del nuovo Iperstore Decò, dopo la recente acquisizione da parte del Gruppo Arena dei due ex Ipercoop (C.C. La Torre e C.C Forum) e l’assorbimento di tutti i collaboratori, salvaguardando più di 170 posti di lavoro, proietta il Gruppo Arena a diventare leader assoluto anche sulla città metropolitana di Palermo. Una formidabile scalata iniziata nel 2019.

Oggi sono 12 i punti vendita di media-grande dimensione a gestione diretta presenti sulla città di Palermo, oltre ad una decina di punti vendita della rete franchising, che hanno conquistato i consumatori palermitani.

Già di buon mattino, lunghissima è stata la fila di carrelli all’ingresso per il nuovo Iperstore Decò che si estende su una superficie di vendita di 3.500 m2, proponendo il meglio della qualità firmata Gruppo Arena.

Luci, colori, odori, arredi, materiali, suoni e grandi pannelli led distribuiti su tutti i reparti, coinvolgono pienamente il cliente in una DESIGN e FOOD EXPERIENCE che abbraccia tutti i sensi.

Un Iperstore multifunzione che, come da format, combina caffetteria, cucina, ristorazione, panetteria e pasticceria di propria produzione, sushi gourmet, orteria, market dei freschi e non mancano cluster con prodotti “free from”: senza lattosio, senza glutine, per diete vegetariane e vegane.

Questo nuovo grande mercato nasce come luogo di incontro, pensato per essere vissuto giornalmente come spazio di socialità, ideale per le famiglie. Ecco allora la possibilità di interagire ed essere guidati costantemente dal personale per scegliere il miglior il vino da abbinare in Cantina, gioiello che racchiude oltre 300 eccellenze italiane ed internazionali, percepita quasi come uno spazio shop in shop, all’interno della vastissima piazza del fresco.

Chi fa la spesa può anche sorseggiare una spremuta d’arancia prima di arrivare alla cassa, o decidere di consumare presso “Spazio Sapore”, piatti sempre pronti o cucinati espressi dagli chef della cucina interna e a vista, all’insegna della trasparenza e della tracciabilità degli alimenti, offrendo ai clienti un’esperienza di degustazione immediata, all’interno di un ambiente piacevole e accogliente.

Tante le eccellenze agroalimentari, contrassegnate dal bollino “selezione gourmet”, che il Gruppo Arena ricerca e seleziona con cura costantemente.

La Macelleria, servita, presenta una gran selezione delle migliori carni siciliane, provenienti da una filiera altamente certificata “Antibiotic Free”, ed è dotata di celle ad umidità e temperatura controllate per la frollatura delle carni.

Straordinario l’assortimento in Salumeria che proprio nei giorni scorsi ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Migliore Banco d’Italia con selezione di Salumi”, ottenendo la più alta valutazione dell’eccellenza Italiana: “i 5 spilli”, da Guida Salumi d’Italia 2023.

Vastissima è l’area Bazar, dedicata all’oggettistica e utensileria per la casa e complementi d’arredo, ai piccoli e grandi elettrodomestici, ai giocattoli e oggetti adatti per ogni ricorrenza.

La valorizzazione e la centralità del territorio si mescolano con l’innovazione tecnologica, per garantire maggiore sostenibilità ambientale, attraverso l’uso di nuove tecnologie, sistemi evoluti ed impianti ad illuminazione a led e coperture in tutti i banchi frigo, garantendo ridotti consumi di energia.

Al nuovo Iperstore Decò sono presenti servizi come il free wi-fi, l’elimina coda digitale, le casse self-scanning e self-payment oltre alla dozzina di tradizionali, i corsi di cucina aperti a tutti, oltre a cooking show ed eventi formativi con noti chef e sommelier.

Il Centro Commerciale Forum, fra i più noti dell’isola, propone una grande offerta di negozi di grandi marchi nazionali e internazionali, un cinema multisala e moltissime proposte gastronomiche, raggiungendo oltre 700.000 visitatori al mese.

L’Iperstore Decò Forum sarà aperto tutti i giorni, da Lunedì a Domenica, dalle 9:00 alle 21:00.