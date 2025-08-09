 Palermo, Guardiola indossa t-shirt con i volti di Falcone e Borsellino
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Palermo, Guardiola indossa t-shirt con i volti di Falcone e Borsellino

Il tecnico è in città per l'amichevole tra i rosanero e il suo Manchester City
SPORT E CULTURA
di
1 min di lettura

PALERMO – Un omaggio alla memoria dei giudici Falcone e Borsellino. Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, stamattina ha visitato il santuario di Santa Rosalia, a Palermo, indossando una t-shirt raffigurante i volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con la frase “Le loro idee corrono sulle nostre gambe”.

Le foto sono state pubblicate su Facebook dalla pagina ufficiale del santuario di Santa Rosalia. L’allenatore catalano stasera sarà alla guida del Manchester City, ospite dello stadio Barbera per un’amichevole di lusso contro il Palermo allenato da Filippo Inzaghi. Un test estivo che mette in palio l’Anglo-Palermitan Trophy.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI