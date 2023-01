Palermo: guasto alla cabina Enel, centro commerciale Forum al buio

Tutti i negozi sono bloccati

1' DI LETTURA

PALERMO – Il centro commerciale “Forum” è rimasto senza energia elettrica, così come gran parte della zona vicina a via Filippo Pecoraino, nel quartiere di Brancaccio, a Palermo. La causa sarebbe un guasto ad una cabina Enel. Fatto sta che centinaia di cittadini sono rimasti al buio nelle loro abitazioni, e i disagi non sono pochi. Il centro commerciale è stato di fatto bloccato, visto che tutti i negozi erano senza luce e dunque impossibilitati a compiere qualsiasi operazione, anche quella di emettere un semplice scontrino o di aprire la cassa.