Palermo, i consiglieri Bonanno e Raja aderiscono al Gruppo Misto

Salutano definitivamente la Democrazia Cristiana

PALERMO – I consiglieri comunali Domenico Bonanno e Viviana Raja, eletti nelle fila della Democrazia Cristiana, comunicano di aver rassegnato in data odierna le dimissioni da ogni incarico ricoperto all’interno del partito, incluso quello di capogruppo consiliare per Domenico Bonanno, e di aver lasciato il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana al Comune di Palermo.

“Scelta maturata dopo un’attenta riflessione”

“Si tratta di una scelta politica maturata dopo un’attenta, profonda e responsabile riflessione sul percorso compiuto e sulle prospettive future“, dichiarano Domenico Bonanno e Viviana Raja.

“Ribadiamo, in piena lealtà al mandato ricevuto dai cittadini, il nostro impegno quotidiano per Palermo. La nostra azione politica continuerà a tutelare gli interessi dei cittadini e a promuovere il rilancio della città, nel solco dei valori del centrodestra e della maggioranza che sostiene il sindaco Lagalla, in continuità con l’ottimo governo del centrodestra, guidato a livello nazionale dalla Presidente Meloni e a livello regionale dal Presidente Schifani”.

“Proseguiremo il nostro lavoro in Consiglio comunale e sul territorio, con responsabilità, rigore e determinazione, con il consueto approccio costruttivo e collaborativo, sempre con l’obiettivo di servire al meglio la comunità palermitana e nel pieno rispetto dei principi che hanno sempre guidato la nostra azione politica ed amministrativa: legalità, trasparenza, ascolto dei cittadini, dedizione al bene comune ed impegno costante per il bene della nostra città”.

“Un ringraziamento sincero ai colleghi della Democrazia Cristiana per il percorso fin qui condiviso e – concludono – a loro auguriamo le migliori fortune“.

Altri addi alla Dc

Condividono la scelta di lasciare la Democrazia Cristiana anche il consigliere della Seconda Circoscrizione Alessandro Gandolfo, il consigliere della Terza Circoscrizione Fabrizio Lo Verso e il vicepresidente della Quarta Circoscrizione Salvatore Lupo, che in questa fase aderiranno al gruppo misto insieme ai consiglieri comunali Bonanno e Raja.

Nei prossimi giorni, la decisione dei consiglieri di Palermo sarà seguita da altri amministratori locali della provincia e da dirigenti di partito, confermando un percorso condiviso di coerenza politica e impegno sul territorio.