Palermo, i convocati di Corini per il Frosinone: Valente out

La lista dei giocatori che prenderanno parte alla trasferta di domani allo stadio "Benito Stirpe" contro i ciociari di Grosso

PALERMO – Il Palermo ha diramato la lista dei ventitré convocati di mister Eugenio Corini per la trasferta di domani allo “Stirpe” contro il Frosinone. Out, in via precauzionale, Nicola Valente costretto a dare forfait per un affaticamento muscolare che verrà valutato nei prossimi giorni. Fuori dalla lista dei convocati anche gli infortunati Devetak, Accardi e Broh nonché Crivello e Peretti, esclusi per scelta tecnica.

Di seguito la lista dei convocati:

1 Grotta

2 Pierozzi

3 Sala

5 Gomes

7 Floriano

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

12 Massolo

15 Marconi

16 Stulac

18 Nedelcearu

19 Vido

21 Damiani

22 Pigliacelli

23 Doda

25 Buttaro

27 Soleri

28 Saric

37 Mateju

48 Bettella

77 Elia

79 Lancini