Palermo, i convocati di Corini per la trasferta di Cosenza

La lista dei giocatori rosanero a disposizione per la gara del San Vito "Gigi Marulla"

1' DI LETTURA

PALERMO – Il Palermo ha reso nota la lista dei convocati per la trasferta contro il Cosenza, in programma domani 12 novembre alle ore 14. Il tecnico Corini dovrà rinunciare a Stulac, fermatosi in settimana per una distorsione alla caviglia, cosi come Buttaro per gastroenterite e Lancini per un attacco influenzale. Non convocati per scelta tecnica Doda e Peretti.

Questi i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara di domani contro il Cosenza:

1 Grotta

2 Pierozzi

3 Sala

4 Accardi

5 Gomes

6 Crivello

7 Floriano

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

12 Massolo

14 Broh

15 Marconi

18 Nedelcearu

19 Vido

21 Damiani

22 Pigliacelli

27 Soleri

28 Saric

30 Valente

34 Devetak

37 Mateju

48 Bettella