Palermo, i convocati per il Perugia: ok Valente, out in tre

La lista dei giocatori a disposizione di Corini per l'esordio in Serie B di questa sera al "Renzo Barbera"

1' DI LETTURA

PALERMO – Sono ventitré i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara di stasera contro il Perugia. Presente in lista il recuperato Valente, in tre invece sono ancora indisponibili ovvero Accardi, Devetak e Luperini mentre De Rose ha ufficialmente lasciato i rosa direzione Cesena.

Di seguito la lista completa dei convocati di mister Corini:

1 Grotta

2 Pierozzi

3 Sala

5 Somma

6 Crivello

7 Floriano

9 Brunori

10 Silipo

11 Fella

12 Massolo

14 Broh

15 Marconi

18 Nedelcearu

21 Damiani

22 Pigliacelli

23 Doda

25 Buttaro

27 Soleri

30 Valente

39 Stoppa

54 Peretti

77 Elia

79 Lancini