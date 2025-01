Palermo, i rifiuti non raccolti dati alle fiamme dai cittadini

Le festività hanno fatto saltare alcuni turni

PALERMO – Non tutta la città di Palermo è stata ripulita dalla spazzatura che si trova nei contenitori dopo i giorni di festa. La raccolta a rilento durante il capodanno ha trasformato alcune postazioni in piccole e grandi discariche. E come capita spesso i cumuli di spazzatura sono stati dati alle fiamme magari utilizzando anche i petardi che vengono esplosi quotidianamente in alcune zone della città.

Gli incendi di cassonetti sono stati una decina e si sono verificati nelle zone periferiche della città come in via Giuseppe Di Vittorio, in via dell’Orsa Minore, in via San Filippo, via Villagrazia, via Roberto il Guiscardo, in via Guido Rossa e in via Oreto. Alcuni roghi anche al Villaggio Santa Rosalia.

FOTO DI ARCHIVIO