Palermo, i vigili urbani lasciano definitivamente via Dogali

I nuovi uffici si trovano in via Ugo La Malfa

PALERMO – Chiude in maniera definitiva la sede del comando della polizia municipale di via Dogali a Palermo.

La chiusura definitiva, come scrive su Facebook, Francesco Teriaca, dirigente comunale, è avvenuta il 12 febbraio.

“Credo che ognuno di noi che ha indossato la divisa, in questo luogo abbia lasciato un pezzetto di sé – si legge nel post pubblicato da Francesco Teriaca – . Mi piace ricordarlo così, per consegnarlo alla storia della nostra città, segno della fine di un’epoca e purtroppo di tanti colleghi uomini e donne che non ci sono più“.

Teriaca ha postato un’immagine in cui è ritratto davanti all’ormai ex comando di via Dogali, insieme all’attuale comandante Vincenzo Messina, e gli ex Serafino Di Peri e Nunzio Purpura, quest’ultimo recentemente scomparso.

Gli uffici della polizia municipale adesso si trovano in via Ugo La Malfa.