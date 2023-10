Palermo, i vigili via dallo Zen: al loro posto gli assistenti sociali

Protesta la Cgil che chiede di mantenere entrambi i presidi

PALERMO – Chiuderà a fine ottobre il comando della polizia municipale dello Zen e al loro posto arriveranno gli assistenti sociali del Comune, che lasceranno, a loro volta, gli uffici di via Ugo La Malfa.

Ci sarà, dunque, un avvicendamento: i vigili urbani lasceranno i loro locali di via Agesia di Siracusa, allo Zen 2, agli assistenti sociali del Comune e traslocheranno nella sede di via Ugo la Malfa.

Di per sé, osservano Cgil Zen e Fp Cgil Palermo, la decisione del sindaco Roberto Lagalla, presa a giugno, sarebbe una bella notizia, perché sancisce il trasferimento della unità operativa Servizio sociale di Comunità VII Circoscrizione e del polo circoscrizionale Nord Ovest all’interno del quartiere San Filippo Neri.

Anche le motivazioni della determina sono condivisibili: “Visti i recenti fatti di cronaca, si è acquisita la consapevolezza che è necessario riavvicinare le istituzioni al territorio, attraverso i servizi più di prossimità”. Peccato, però, che il trasferimento avverrà nei locali attualmente occupati dal comando della polizia municipale, che dovranno cambiare sede. La Cgil e la Fp Cgil Palermo chiedono di mantenere entrambi i presidi, cercando nuovi spazi.

“Diciamo no alla chiusura di un prezioso presidio che in questi anni, oltre al controllo del territorio, ha svolto servizi informativi ai cittadini e creato una rete di contatti territoriali essenziali – osserva Vincenzo Monte, responsabile della Camera del Lavoro Cgil Zen -. Il Comune ha fatto una scelta di presenza nel quartiere tra presidi, entrambi essenziali, per i quali non può esserci coesistenza negli stessi locali. Eppure le soluzioni per mantenere entrambi sono disponibili: molti altri spazi potrebbero essere destinati alle unità operative, come per esempio i locali messi a disposizione dal centro commerciale Conca D’Oro, attualmente inutilizzati e che il Comune di Palermo non ha mai voluto prendere in carico”.