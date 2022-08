Palermo, idea Moreo per il ruolo di vice Brunori

L'ex rosanero potrebbe tornare in Sicilia. Intanto Saric non viene schierato in campo nell'ultima gara

PALERMO – Prosegue senza sosta il lavoro del direttore sportivo del Palermo Leandro Rinaudo e dell’uomo mercato del City Football Group Luciano Zavagno. Dopo aver portato nel capoluogo siciliano diversi nuovi calciatori di comune accordo con le idee e le proposte di Eugenio Corini, il club rosanero sta cercando di puntellare la rosa con gli ultimi colpi in vista della chiusura della sessione estiva di calciomercato.

L’offerta messa sul piatto all’Ascoli per il centrocampista Dario Saric è ancora in corso di valutazione da parte del club bianconero. Intanto, però, il calciatore non è stato schierato in campo nell’ultima gara di campionato contro la SPAL. “Le voci di mercato si rincorrono da mesi e lo hanno disorientato anche se è un professionista esemplare, tecnicamente gli preferisco calciatori maggiormente concentrati”, ha spiegato il tecnico dell’Ascoli Cristian Bucchi.

L’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, invece, mette in evidenza alcune novità di mercato per il reparto offensivo del Palermo. L’esigenza sarebbe quella di trovare un attaccante che possa subentrare al posto del bomber Matteo Brunori. Secondo il quotidiano, infatti, l’ex rosanero Stefano Moreo potrebbe essere il profilo ideale sondato dalla società di viale del Fante per svolgere questo ruolo. Il centravanti del Brescia è già stato allenato da Eugenio Corini che lo conosce molto bene, ma il club lombardo non sembra intenzionato a cedere il giocatore classe 1993. Resta da capire se il Palermo cercherà di spingere per il trasferimento o di virare su altri profili.