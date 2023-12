Palermo, identificato dai carabinieri l’uomo che ha sparato in via La Lumia

L'uomo che spara in via La Lumia

Un trentenne pregiudicato dello Sperone

PALERMO – L’uomo che ha fatto fuoco in via Isidoro La Lumia è stato identificato dai carabinieri. A sparare una raffica di colpi nel cuore della notte del 9 dicembre scorso, nella strada piena di gente, è stato un trentenne del rione Sperone. La sua fedina penale è macchiata da alcuni precedenti per rapina.

Futili motivi

I carabinieri gli hanno dato un nome da giorni e ora stanno ricostruendo il ruolo delle altre persone che hanno partecipato alla rissa sfociata nelle pistolettate. A scatenare il folle gesto sono stati dei futili motivi. Innanzitutto c’è stata una discussione probabilmente per uno sguardo di troppo. Qualcuno l’ha interpretato come una sfida. Gli animi, anche per via dell’alcol, si sono scaldati intorno alle 3:00 di notte. Due gruppi sono arrivati allo scontro fisico.

Il video di via La Lumia

La scena è stata ripresa con un cellulare da un balcone. Si vede il fuggi fuggi all’incrocio con via Quintino Sella e si sente il rumore sordo della raffica di colpi. Sull’asfalto sono rimasti i bossoli e le tracce di sangue. Questo è un capitolo che l’inchiesta, coordinata procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal sostituto Vincenzo Amico, deve ancora chiarire. Nessuno si è presentato in un pronto soccorso della città per farsi curare. Dalle immagini si vedono alcuni ragazzi che trascinano un amico privo di sensi.

Gli investigatori hanno incrociato le immagini amatoriali con quelle delle telecamere di sorveglianza. Una volta identificato e denunciato colui che ha sparato bisogna ricostruire i suoi spostamenti e quelli delle altre persone. Ci saranno nuovi denunciati. Le immagini sono rimaste impresse nella mente di tutti. Impossibile dimenticare e tollerare un gesto simile.