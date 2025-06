Palermo, identificato e sanzionato il proprietario del cavallo stramazzato

L'animale presentava segni di sofferenza. VIDEO

PALERMO – La polizia municipale di Palermo oggi ha identificato e sanzionato, in due episodi diversi, il conducente del cavallo (e anche il proprietario della carrozza) che ieri è stramazzato a terra in piazza Verdi, davanti al teatro Massimo.

Nonostante il provvedimento di questa mattina, infatti, la stessa carrozza è stata avvistata nuovamente oggi pomeriggio dall’assessore Ferrandelli, mentre circolava con alcuni turisti a bordo per le vie del centro storico.

Stavolta, come accertato dal servizio veterinario dell’Asp di Palermo, intervenuto sul posto, insieme agli agenti della PM, l’animale presentava evidenti segni di sofferenza.

Ferrandelli: “Cavallo sofferente

“Avendo avvistato la carrozza incriminata, di raccordo con il comandante Colucciello e la Centrale operativa, insieme a due pattuglie – dichiara l’assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli – abbiamo bloccato il mezzo trainato dal cavallo, dopo averlo seguito lungo la Cala, all’altezza di piazza Marina“.

“Abbiamo chiesto l’intervento del veterinario dell’Asp e proceduto con le sanzioni amministrative perché circolava fuori dall’orario consentito e il conducente non era né il titolare della licenza, né il proprietario dell’animale, così come previsto dal regolamento”.

“Le condizioni del cavallo, richiedendo prelievi e accertamenti ulteriori, hanno fatto sì che se ne disponesse, a tutela, la custodia nei locali del nucleo Ippomontato della polizia municipale, dove resterà per effettuare prelievi e verificare i parametri”.

“L’invito che rivolgo a cittadini e turisti è quello di segnalare alle forze dell’ordine tutte quelle carrozze che circolano sotto il sole nelle ore più calde e tutti quei casi in cui l’animale è vittima di maltrattamenti”.

Proprio venerdì scorso è tornata in vigore per il periodo estivo l’ordinanza che prevede lo stop alle carrozze trainate da cavalli nelle ore più calde della giornata. Il provvedimento impone di rispettare la sosta obbligatoria di 15 minuti, ogni due ore, per una giornata di lavoro (non più lunga delle sette ore) e l’obbligo di docciatura e spugnatura dei cavalli nei punti di ristoro idrico istituiti l’anno scorso dal Comune di Palermo.