Palermo, il 2 gennaio la Messa di Lorefice con le autorità cittadine

La Santa Messa si terrà presso l'ex Noviziato dei Crociferi, in via Torremuzza

PALERMO – L’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice il 2 gennaio 2024, alle 11, presiederà la Celebrazione eucaristica di inizio anno con le autorità cittadine. La Santa Messa si terrà presso l’ex Noviziato dei Crociferi, in via Torremuzza. Vi parteciperanno il sindaco Roberto Lagalla e i rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale. La celebrazione di quest’anno si inserisce nel cammino che l’Arcidiocesi e il Comune stanno realizzando nello speciale Anno giubilare Rosaliano per il 400° Festino di Santa Rosalia.